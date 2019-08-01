شكرا لقرائتكم خبر عن تومسون رويترز ترفع توقعاتها للأرباح مع تسارع نمو الإيرادات في الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت تومسون رويترز توقعاتها للمبيعات والأرباح الأساسية لعامي 2019 و2020 اليوم الخميس، بعدما أعلنت عن نمو عضوي للإيرادات نسبته 4% في الربع الثاني، والذي قالت إنه الأفضل منذ 2008 ويفوق توقعاتها.

وأكدت الشركة أيضا أنها وصناديق الاستثمار المباشر التابعة لبلاكستون اتفقت على بيع وحدة رفينيتيف للبيانات إلى بورصة لندن للأوراق المالية في صفقة قيمتها 27 مليار دولار في صورة أسهم بالكامل.

وقال جيم سميث، الرئيس التنفيذي لتومسون رويترز في بيان "نعتقد أننا في وضع جيد يؤهلنا للنمو في المستقبل، ونتوقع الآن نمو الإيرادات في 2019 و2020 والأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين في العامين عند الحد الأعلى لنطاق توقعاتنا الذي كشفنا عنه في السابق".

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وكانت شركة الأخبار والمعلومات، الشركة الأم لوكالة رويترز للأنباء، توقعت نمو الإيرادات في 2019 بنسبة تتراوح بين 7 و8.5% قبل حساب تأثير العملة، ونموها بنحو نصف هذه الوتيرة في 2020.

وفي الربع الثاني من العام، ارتفعت الإيرادات إلى 1.42 مليار دولار من 1.31 مليار دولار قبل عام، مع تحقيق تومسون رويترز مكاسب من المدفوعات التي تلقتها من رفينيتيف مقابل خدمتها الإخبارية، ما يتماشى إلى حد كبير مع متوسط توقعات المحللين البالغ 1.43 مليار دولار.

وارتفعت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين اثنين بالمئة إلى 355 مليون دولار.