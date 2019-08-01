شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى النسيج والملابس يطالب بآليات لتحديد نسب المكون المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية بسرعة تنفيذ عمليات المقاصة بين الشركات التى لها مستحقات المساندة التصديرية، والوزارات والأجهزة الحكومية المعنية وليس مع وزارة المالية فقط، لافتاً إلى أهمية وضع آلية لتحديد نسب المكون المحلى المؤهلة لحصول الشركات على رد أعباء الصادرات.

وكشف المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات فى تقرير، أن صادرات الملابس الجاهزة خلال النصف الأول من العام الجارى ارتفعت 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأفاد التقرير أن صادرات الملابس سجلت بالفترة من يناير إلى يونيو 2019 ما قيمته 802 مليون دولار، مقابل 768 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من 2018.

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وأوضح التقرير، أن صادرات الملابس الجاهزة حققت نمواً 7%، خلال الربع الثانى من العام الجارى، لتسجل 396 مليون دولار، مقابل نحو 371 مليون دولار.