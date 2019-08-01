ترحب بانضمام 7 شركات ناشئة جديدة من 6 قطاعات Hub71

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت منصة Hub71 اليوم عن أن سبع شركات ناشئة سوف تبدأ عملياتها وتفتتح مقاراً لها ضمن المنصة بأبوظبي. وتعمل الشركات السبعة الجديدة في عددٍ من القطاعات المتنوعة، وهي تقنيات الخدمات المالية والرعاية الصحية والسفريات والذكاء الاصطناعي و"بلوك تشين" والعمل الاجتماعي. وتضم الشركات الناشئة الجديدة، شركتين أسسهمها إماراتيان قررا بدء أعمالهما الخاصة، وهما باسل العسكري المؤسس الشريك لـ "ميد شايين"، وفيصل الحمادي مؤسس شركة "ياكوب". أما مجموعة الشركات الناشئة الأخرى التي ستبدأ العمل من المنصة فهي من خارج دولة الإمارات، وتضم مؤسسين من جنسيات عربية وآسيوية ومن الولايات المتحدة، ومنهم أردنيون، حيث حرصوا على أن يكونوا جزءاً من منظومة أوسع للأعمال في أبوظبي.

وتشمل قائمة الشركات الناشئة التي ستنضم إلى منصة Hub71، كلاً من:

ياكوب: وهي منصة لإدارة التغذية، حيث تتيح التواصل بين كلٍ من الآباء والأبناء والمدارس وجهات توريد الأغذية، وهي بذلك تساهم في تحسين عاداتهم الغذائية، وتعزيز التواصل فيما يخص التغذية الصحية، وإنتاج الوجبات.

سفرباس: وهي منصة متخصصة في السفريات وتقوم على فكرة استخدام البرمجيات كخدمة، حيث تتيح حلول السفر لرجال الأعمال وإدارة التكاليف ضمن منصة واحدة.

بروتندرز: هي منصة رائدة للأعمال تستهدف مجال الإنشاءات، وذلك من خلال تمكين أطراف هذا المجال للتواصل واستكشاف صفقات جديدة وإدارة أنشطة المناقصات والمزايدات.

ميد شايين: وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة تداول رقمية، تم تصميمها لتناسب احتياجات الجهات الاستثمارية من المؤسسات والأفراد.

هيومانيتاس: وهي شركة تكنولوجيا تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وتعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لدعم المؤسسات الخيرية والشركات في مجال العمل الاجتماعي، حيث تستخدم تطبيق الفيديو الذكي Dandi، والذي يمكّن هذه المؤسسات والشركات والشباب في هذا المجال من التواصل والتعاون.

أمبرتك: وهي شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وتعتمد أنشطتها على تقنية "بلوك تشين" والبنية التحتية بمجال الاتصالات حيث تقوم من خلالها بتصميم وتطوير أجهزة وبرمجيات لامركزية.

عربوت: منصة روبوتية افتراضية للتواصل باللغتين العربية والإنجليزية قائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بتحليل المحادثات والنقاشات، وهي مصممة للتطبيقات الخاصة بالشركات.

وبالإضافة إلى الشركات الأربعة الأولى التي جرى الإعلان عن انضمامها في يونيو الماضي، سوف تستفيد هذه الشركات الناشئة من حزم التحفيز السخية التي توفرها منصة Hub71، وتشمل الدعم من حيث السكن والمساحات المكتبية وخطط التأمين الصحي، وذلك بالنسبة لمؤسسي الشركات وموظفيهم. وتستهدف هذه الحزم التحفيزية، التي توفر للشركات الناشئة ما يصل إلى 3.5 مليون درهم من رأس المال، مساعدة الشركات على استثمار رأسمالها المتاح في خطط التوسع والنمو لأنشطتها، ولاستقطاب مهندسين من ذوي الكفاءات العالية. كما تخطط هذه الشركات لدخول المرحلة المقبلة من النمو، حيث سيتيح لها انضمامها إلى منصة Hub71 الاستفادة من شبكة عالمية متصلة تضم جهات لتمكين الأعمال وشركاء في الصناعة.

وفي معرض تعليقه، قال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: "فخورون بانضمام سبع شركات ناشئة جديدة إلى منصة Hub71، بما ستقدمه من منتجات وأنشطة مبتكرة انطلاقاً من Hub71. يأتي ذلك في الوقت الذي نشهد إقبال المزيد والمزيد من الإماراتيين على مجال ريادة الأعمال، وقطاعات مبتكرة، ويتحلون بروح المخاطرة في سبيل تحقيق طموحاتهم بمجال العمل الخاص. ويعد كلاً من باسل العسكري المؤسس الشريك لـ "ميد شايين" وفيصل الحمادي مؤسس "ياكوب"، أبرز مثالين على هذه النماذج المشرّفة، واللذين وضعا ثقتهما في المنتجات التي يقدمانها، فأخذا زمام المبادرة لإنشاء شركتين ناجحتين في مجال التكنولوجيا. إن التحلي بمرونة التفكير والحرص على مواصلة الجهد من أجل إنجاز الهدف، هو ما يساهم في تغيير حياة الآخرين، وهي الروح التي نستهدف تعزيزها هنا في أبوظبي."

وتجدر الإشارة إلى أن "ميد شايين"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، هي شركة واعدة في مجال تداول وحفظ الأصول الرقمية المملوكة للمؤسسات.

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من جانبه، قال باسل العسكري، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "ميد شايين": "لطالما سعينا للانضمام إلى مركز مالي عالمي يتيح الإمكانيات المتميزة والأطر التنظيمية القوية التي تدعمنا في نمو أعمالنا، وبصفتي إماراتي فإنني فخور للغاية بما تقدمه منصة Hub71 من قدرات تكنولوجية تعد ضمن الأكثر تنافسية على مستوى العالم. ويأتي ذلك جنباً إلى جنب مع الإمكانيات التي توفرها منصة Hub71، من مجتمع تقنية فريد ومساحات المكاتب المجانية، وهو ما يدعم خططنا لتوسيع نطاق أعمالنا. كذلك، فإن الاستفادة المباشرة من منظومة أوسع نطاقاً تضم جهات تمكين الأعمال يشكّل واحداً من عناصر القوة الرئيسية التي تدعم الشركات، لاسيما بالنسبة لميد شايين، بصفتها شركة حلول للتكنولوجيا المالية، وهي بحاجة إلى العمل على نطاق عالمي من أول يوم."

أما "ياكوب"، فهي شركة ناشئة في مراحل تأسيسها الأولى، ويتم استخدام منصتها في أكثر من 65 مدرسة وكافيتريا، وهي أيضاً أول شركة ناشئة تتلقى تمويلاً ضمن "صندوق مشاريع غداً"، البالغة قيمته 535 مليون درهم ويهدف إلى دعم نمو منظومة الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجرئ في أبوظبي.

من جهته، قال فيصل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "ياكوب": "يعد تأسيس مقر لنا ضمن منصة Hub71 بمثابة قرار استراتيجي لأعمالنا، حيث سيتيح لنا ذلك الحصول على تمويل أفضل، وغيرها من المميزات الأخرى. وتوفر لنا الحزم التحفيزية السخية التي تتيحها منصة Hub71فرصة متميزة لنمو أعمالنا بوتيرة أسرع، واستقطاب كوادر عالية الكفاءة، ما سيعزز توسيع نطاق عملياتنا في الأسواق العالمية. وإننا نتطلع إلى الشراكة مع دائرة الصحة بأبوظبي، بهدف المساعدة في التعامل مع عددٍ من المشكلات الصحية الجوهرية، مثل أمراض السكري والسمنة لدى الأطفال، من خلال برامج التغذية الذكية. وإنني في غاية السعادة للمساهمة في إنجاز هذه الأهداف من أبوظبي، متطلعاً إلى التعاون مع المزيد من المدارس والجهات الحكومية."

وتتخذ منصة Hub71 موقعاً استراتيجياً في مُربعة سوق أبوظبي العالمي، حيث تستهدف دعم النمو والابتكار للشركات الناشئة، وهي بذلك تحظى بمكانة فريدة من حيث كونها منصة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والشركات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة.

والجدير بالذكر أنه ستتم إتاحة الفرصة لجميع الشركات الناشئة من مختلف القطاعات تسجيل طلبات الانضمام إلى منصة Hub71 للاستفادة من حزم الدعم التي توفرها، وذلك بدءاً من الربع الرابع 2019.