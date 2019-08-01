شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء المجالس التصديرية يجتمعون مع رئيس الوزراء لإقرار آلية تنفيذ برنامج رد الأعباء الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً وضع اللمسات النهائية للآلية التنفيذية لبرنامج رد الأعباء الجديد والذى وافق عليه مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مؤخراً والمقرر بدء تنفيذه من العام المالى 2019-2020، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع موسع رؤساء المجالس التصديرية مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة لإقرار الآلية التنفيذية للبرنامج وبدء أعمال التنفيذ.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية والذى إستعرض أهم ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء والآلية التنفيذية التي سيتم إقرارها لبدء عملية تنفيذ البرنامج الجديد .

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وقال الوزير إن المرحلة الماضية شهدت تعاونا وثيقا بين الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل إلى البرنامج الجديد لرد الأعباء والذى يمثل ركيزة هامة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادة معدلات التصدير وكذا الإرتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلى والخارجى .

وأشار إلى أن الاجتماع قد استعرض أيضاً آخر التطورات المتعلقة بملف تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال إجراء مقاصة مع عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية، مؤكداً فى هذا الإطار جدية الحكومة فى إنهاء هذا الملف خلال الفترة القريبة المقبلة.