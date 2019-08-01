شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العبار ملك صفقات الصيف بالبورصة المصرية.."أمريكانا" آخر المنضمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستحق رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار أن يستحوذ على لقب ملك صفقات الصيف بالبورصة المصرية، وذلك بعد النجاحات التى حققها الفترة الماضية ومازال يعمل عليها، ونستعرض فى التقرير التالى أبرز تلك الصفقات.

الشرقية للدخان

مغريات عديدة تجذب رجال الأعمال لشراء حصص بالشرقية للدخان أبرزها أنها المسئولة عن مزاج المصريين إذ تسيطر على صناعة السجائر محلياً، وتستحوذ على نسبة 70% من حصة السوق، لذا فإن طرح حصة ولو صغيرة بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، يغرى رجال الأعمال للمنافسة على تلك الحصة.

ونجح محمد العبار ومستثمرون سعوديون فى شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص للشرقية للدخان، الذى بلغ 4.275% من الشركة، باستثمارات 400 مليون جنيه.

ويسعى العبار إلى التعاون مع جميع المساهمين فى الشرقية للدخان من أجل تطوير أعمال الشركة بما يخدم مصلحة جميع المساهمين فيها، بالإضافة إلى الحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية فى عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقى.



تسوية آب تاون كايرو تسوية آب تاون كايرو

بعد سنوات عديدة من الخلاف، وصدور حكم يلزمها بدفع مليار جنيه، نجح محمد العبار فى تسوية الخلاف مع شركة النصر للإسكان والتعمير، وشمل الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان والتعمير عن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل إعمار عن الدعوى المقابلة والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

وكانت شركة النصر للإسكان والتعمير، قد رفعت دعوى تحكيم على العبار أمام مركز القاهرة الدولى للتحكيم، مطالبة باسترداد 3 ملايين متر مربع من أرض زهراء المقطم التى تقع فى نطاق مشروع "أب تاون كايرو" لعدم التزام الشركة بتطويرها وتنميتها، والحصول على رسوم تغيير نشاط لمساحة 500 ألف متر مربع بالمشروع.

كما وافق العبار على التبرع بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الأجهزة الحكومية المصرية.

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أمريكانا

فاجأ محمد العبار سوق المال المصرى، بإعلان شركته أديبتيو تقديم عرض شراء إجبارى على أسهم أمريكانا مصر، ولم يحدد سعر العرض انتظاراً لتحديد مستشار مالى مستقل يتولى تحديد القيمة العادلة.

وجاء ذلك بعد اعتراضه لفترة طويلة على التقدم بعرض شراء إجبارى لحصة مساهمى الأقلية، بعد حصوله على استثناء من هيئة الرقابة المالية فى التقدم بعرض شراء إجبارى على النسبة المكملة لنسبة 100% من أسهم أمريكانا مصر، وهو ما رفضه مساهمو الأقلية وتقدموا بتظلم ضد قرار الهيئة، مطالبين بتقديم العبار عرض شراء إجبارى على باقى النسبة بنفس السعر الذى نفذت به الصفقة فى الكويت.

ويمتلك العبار بجانب شركته إعمار مصر، 3 شركات أخرى بسوق المال المصرى وهم أمريكانا مصر، القاهرة للدواجن، المصرية للنشا والجلوكوز.

ويقول محمد صالح المحلل الاقتصادى، إنه أخيراً انتهى صراع مساهمى الأقلية مع المساهم الرئيسى فى شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية محمد العبار، لصالح الأول الذين طالبوا بتنفيذ عرض الشراء بأسعار تقارب لسعر صفقة استحواذ أديبتيو على أمريكانا الكويت الشركة الأم، والتى تمثل أمريكانا مصر ما يقرب من 17% منها.

وأضاف صالح، لـ"الخليج 365"، أن موافقة محمد العبار على تقديم عرض شراء اجبارى يعد انتصاراً لمساهمى الأقلية قليل ما يتحقق على مستوى السوق المصرى وهو الاتجاه الذى تدعمه هيئة الرقابة المالية مؤخراً، وهو المحافظة على حقوق الأقلية، الذى يعد فى المقام الأول لواجبات هيئة الرقابة المالية، متوقعا انتهاء إجراءات استحواذ أديبيتو على أمريكانا مصر وخروج الأسهم من السوق مع نهاية عام 2019.