شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 46.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 46.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.9 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.2 مليار ورقة منفذة على 283 ألف عملية خلال الشهر السابق.

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أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 13 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 22.6 مليون ورقة منفذة على 3697 عملية خلال شهر يوليو الماضى؛ واستحوذت الأسهم على 30.97% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 68.03%، وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 188.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5 مليار جنيه، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 103.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 13.5 مليار جنيه بحجم تداول 3.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 292.1 ألف عملية.