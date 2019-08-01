صور.. رئيس مياه محافظات القناة: حملات التوعية ساهمت بشكل كبير فى ترشيد الاستهلاك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن الشركة حرصت على استضافة فعاليات ورشة عمل "إعداد خطة عمل التوعية 2019 - 2020 فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة" إيمانا بدور حملات التوعية الفترة المقبلة فى خفض معدلات استهلاك مياه الشرب من خلال استخدام أساليب اقناعية تخاطب عقول وقلوب المواطنين، بهدف تقليل الفاقد والحفاظ على كل نقطة مياه.

وأكد حرص الشركة على تنظيم رحلة ميدانية لمدراء التوعية بشركات المياه من مختلف محافظات الجمهورية لمشروع قناة السويس الجديدة للوقوف على هذا الإنجاز الذى حققته الدولة فى عام واحد بإرادة الشعب المصري. Advertisements وأضاف أن متابعة حجم ماتحقق من إنجازات فى مختلف المجالات يدعم مشاعر الولاء والانتماء ويبث الروح الإيجابية التى يجب أن تكون عند مدراء التوعية باعتبارهم القائمين بالاتصال وتوعية المواطنين فى محافظاتهم. ووجه عصمت إدارات التوعية بشركات مياه الشرب والصرف الصحى أهمية تعريف المواطنين بالإنجازات القومية جنبا إلى جنب مع دورهم فى التوعية بالحفاظ على المياه.

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