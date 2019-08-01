شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة..تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 5.02% خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 13392.47 نقطة خلال جلسات شهر يوليو الماضى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 13.8% ليغلق عند مستوى 520.28 نقطة. Advertisements وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 12.57% مغلقًا عند مستوى 1347.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 16309.46 نقطة

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