شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا 0.310 نقطة ليصل إلى مستوى 6115.15 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً 7.620 نقطة ليصل إلى مستوى 6736.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% رابحاً 11.230 نقطة ليصل إلى مستوى 4892.84 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 80.1 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار كويتى عبر 2750 صفقة.
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.21%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.40%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%.
وجاء سهم "شركة عقارات الكويت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.58%، تليه مجموعة عربى القابضة بنسبة 5.53%، ثم شركة أعيان العقارية بنسبة 4.15%، فيما تصدر سهم "أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.95%، ثم العيد للأغذية بنسبة 9.45%
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