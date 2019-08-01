شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم إنوفست والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسرا 0.06 نقطة ليصل إلى مستوى 1547.09 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 526.5 ألف سهم، بقيمة قدرها 94.8 ألف دينار بحرينى.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2% بضغوط هبوط سهم إنوفست بنسبة 7.69%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.97% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 0.97%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
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