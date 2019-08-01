شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 18 خدمة حكومية متاحة إلكترونيًا لمواطنى محافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الخدمات الحكومية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى لمواطنى محافظة بورسعيد ستكون متاحة بكل وسائل الدفع الإلكترونى ابتداء من أول أغسطس.

وأضاف حول توقعاته بشأن الإقبال على الخدمات الإلكترونية فى حديثه لـ"الخليج 365"، قد تأخذ وقتًا لدى البعض ولكن "الحاجة أم الاختراع" فإذا وجد المواطن أن بها ميزة سيقبل عليها بشكل كبير.

وأكد أن المواطن سيحصل على الخدمة بشكل سريع بدلاً من الذهاب إلى المصالح الحكومية والمكوث لوقت طويل فى طوابير للحصول على الخدمات الحكومية، مضيفًا أنه سيتم تقديم هذه الخدمات عبر مراكز خدمة المواطنين ومراكز الخدمات البريدية وأيضًا من خلال مراكز الكول سنتر لمساعدة غير القادرين على التعامل بسهولة مع التكنولوجيا.

وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق 18 خدمة بالمنصة الرقمية للحوكمة وعلى تطبيقات المحمول فى محافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمى بمنتدى الشباب فى نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.