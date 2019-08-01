اليوم.. صرف معاشات شهر أغسطس والمحولة للبنوك الاثنين المقبل

تبدأ وزارة التضامن اليوم الخميس صرف معاشات شهر أغسطس، لأصحاب المعاشات، الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

وأضافت أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس، في حين أنه تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح اليوم الخامس بدلا من اليوم العاشر من شهر أغسطس لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشى لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.