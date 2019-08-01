شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طوابع تذكارية لفوز مصر بكأس الأمم الأفريقية 1986 و1998 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تعمل الهيئة القومية للبريد على تخليد المناسبات العامة والوطنية عبر تصميم وإصدار طوابع تذكارية، حيث يضم الأرشيف الرقمي للطوابع المصرية أكثر من ٢٣٠٠ طابع تقوم بتغطية الفترة الزمنية من ١٨٦٦م حتي العصر الحالي وتضم المجموعة أنواعًا مختلفة من الطوابع مثل طوابع البريد العادي أو البريد الحكومي أو البريد الجوي أو الطوابع التذكارية والتي تغطي عددًا كبيرًا من الأحداث المهمة في تاريخ مصر والعالم العربي.

ويضم الأرشيف طوابع تذكارية لذكرى فوز مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى فازت بها مصر نحو 7 مرات كأكثر الدول الأفريقية فوزًا بهذه البطولة، ومن أبرزها طابع تذكارى يضم كأس الأمم الأفريقية وبطولة أفريقيا لأبطال الكأس وبطولة أفريقيا لأبطال الدورى عام 1986 وبقيمة 5 قروش آنذاك.

أصدرت الهيئة طابعًا آخر بمناسبة فوز مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو، الطابع الأول باللون الأخضر وبقيمة 20 قرشًا والثاني بقيمة 75 قرشا وباللون الأزرق وطابع آخر بجنيه.

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