شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تروج للسياحة فى الطائف بـ70 فعالية خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى اليوم ومع بداية شهر أغسطس وعلى مدى شهر كامل "موسم الطائف" الذى يحتضن أكثر من 70 فعالية نوعية فى ٤ مناطق رئيسية، هى "سوق عكاظ، قرية ورد، مهرجان ولى العهد للهجن، سادة البيد الذى يتضمن رياضة المشى الجبلى فى الهدا والشفا" بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة لإبراز مكانة الطائف باعتباره مصيف العرب ويتهيأ ليكون على رأس قائمة الوجهات السياحية العربية.

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ويعتبر "سوق عكاظ" أحد أبرز مواقع الفعاليات الرئيسية فى "موسم الطائف" وهو أحد أهم الأسواق فى تاريخ العرب، وقد اندثر مع الأعوام وأعيد إحياؤه منذ 13 عامًا، ويتم تقديمه هذا العام بحلة جديدة حيث تضاعفت مساحته عدة مرات وجرى بناء العديد من الأجنحة والفعاليات المبتكرة، ومن أهمها "حى العرب" الذى يحتضن لأول مرة 11 دولة عربية، وهى "السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، العراق، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس"، كما تنطلق مسابقة سوق عكاظ الدولية للشعر الفصيح والتى تظهر هذا العام بشكلها الجديد وجوائزها القيمة، بالإضافة إلى الأجنحة التاريخية مثل جادة عكاظ وساحة الفرسان والأسواق التاريخية وساحة الثقافة والأدب. ويشارك هذا العام نخبة من نجوم الفن العربى لإحياء الأمسيات الغنائية فى سوق عكاظ.

وكانت "مواسم السعودية" قد أعلنت فى وقت سابق، عن إطلاق النسخة الأولى من "موسم الطائف" والذى يأتى فى سياق إبراز مكانة المملكة كأفضل الوجهات السياحية على المستوى الإقليمى وبمقومات عالمية، وترسيخ مكانة الطائف حضارياً وتاريخياً، وتسليط الأضواء على عمقها الثقافى وتنوعها الفني، واعتدال طقسها ووفرة منتوجها الطبيعي، مع تجديد وابتكار الفعاليات النوعية التى تلامس رغبات العوائل داخل السعودية، والسياح القادمون من خارجها.