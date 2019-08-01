شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.53% بما يعادل 1.90 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسيبة لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 60.80 ، طيلة ثبات الدعم 51.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.00 ومستوى المقاومة 58.00 .