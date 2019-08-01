شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يرتفع بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) على ارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.05% بما يعادل 3.00 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 272.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 299.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 280.00 ومستوى المقاومة 299.00 .