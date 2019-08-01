شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة عقارات الكويت (KRE) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح باختراق مستوى المقاومة المهم 79.40 ، محققاً بذلك أرباحاً بلغت نسبتها 4.70% بما يعادل 3.70 نقطة ، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 85.01 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 79.40 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 79.40 ومستوى المقاومة 85.01 .