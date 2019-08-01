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شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل الخليج يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم بيت التمويل الخليجي (GFH) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 77.50 ، ليهاجم مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليرتد من أعلى سعر له انخفاضاً ويحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -0.67% بما يعادل -0.50 نقطة ، وسط ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 74.90 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 84.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.00 ومستوى المقاومة 80.00 .
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