شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة زهرة الواحة للتجارة (3007) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 45.00 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.76% بما يعادل 2.05 ريال.

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 45.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 47.28 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.50 ومستوى المقاومة 47.28 .