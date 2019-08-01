شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 01-018-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم كهرباء السعودية (5110) على ارتفاع طفيف بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.20% بما يعادل 0.04 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 19.08 ، ليستهدف مستوى المقاومة 20.96 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.08 ومستوى المقاومة 20.20 .