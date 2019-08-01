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شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الرياض (1010) في آخر جلساته ، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.07% بما يعادل -0.55 ريال ، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، وذلك بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وبدء ظهور الإشارات الإيجابية منها .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 27.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 29.90 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.00 .
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