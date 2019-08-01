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شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الخدمات الأرضية (4031) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بعد اختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.65% بما يعادل 0.50 ريال ، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 31.00 .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 31.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 33.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.55 ومستوى المقاومة 31.85 .
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