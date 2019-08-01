شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا ينخفض بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سامبا (1090) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.21% بما يعادل -0.40 ريال ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 27.55 إلى 39.40) .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 33.48 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 32.08 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.08 ومستوى المقاومة 33.48 .