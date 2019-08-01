إعادة يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعادة (8200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 8.53 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 10.04 إلى 6.10) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.53 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 9.20 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.30 ومستوى المقاومة 8.86 .
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