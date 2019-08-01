شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اكتمال سفر 12 ألف حاج عن طريق البر لقضاء الفريضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أسبوع على بدء تفويج حجاج البرى عبر ميناء نويبع متوجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج للعام 1440هـ والذى بدأ الخميس الماضى، يكتمل اليوم سفر 12 ألف حاج بالقطاع السياحى عن طريق البر.

وكانت غرفة الشركات ووزارة السياحة حددتا أسبوعًا للانتهاء من تفويج حجاج البر، وتعمل غرفة العمليات فى الوزارة على التواصل المستمر باللجان الموجودة فى كل المنافذ، لمتابعة رحلات الحج السياحى والاطمئنان على راحة الحجاج، وتذليل كل العقبات التى تظهر أثناء التفويج.

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وبالتزامن مع ذلك تستمر رحلات الطيران لحجاج الاقتصادى والأربعة والخمس نجوم، حتى يكتمل العدد لسفر 36 ألف حاج مخصصين لقرعة الحج السياحى للعام الجارى بسفر آخر وفد يوم 4 ذو الحجة.

وبدأ الخميس الماضى سفر أول أفواج الحجز البرى عبر ميناء نويبع البحرى، حيث غادر من ميناء نويبع متجهًا إلى ميناء العقبة الأردنى أول فوج يضم نحو 990 حاج قادمين برًا فى 22 أتوبيس.