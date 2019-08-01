شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارية بالجيزة: مكتب 6 أكتوبر يعتمد 6000 شهادة تصديرية سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن مكتب الغرفة فى 6 أكتوبر نجح خلال الفترة الماضية فى تيسير الإجراءات على التجار، مشيرًا إلى أنه ساهم فى إنهاء الاعتمادات المطلوبة لعدد من التجار والمصانع.

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وكشف ناصر فى تصريح لـ"الخليج 365" عن أن متوسط شهادات الاعتمادات التصديرية التى يصدرها مكتب الغرفة فى 6 أكتوبر يتراوح بين 20 – 25 شهادة اعتماد يوميًا، ومتوسط 600 شهادة خلال العام.

وأكد أنه يقدم عددًا من الخدمات للتجار فى مدينة 6 أكتوبر ومن بينها إصدار شهادات ترخيص المزاولة الخاصة بالسجل التجارى والشهادات الخاصة بالتعديلات التى يمكن أن تطرأ على السجل التجاري وكذلك إصدار شهادات المنشأ واعتماد فواتير البضائع المصدرة إلى الخارج، وإيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين.