شكرا لقرائتكم خبر عن كل خدماتك توماتيكى توماتيكى.. الحكومة تبدأ فى تقديم الخدمات إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الدولة فى تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا فى محافظة بورسعيد التى تم اختيارها كنموذج استرشادى، تمهيدًا لتعميم الأمر بجميع المحافظات، وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق 18 خدمة بالمنصة الرقمية للحكومة لأهالى محافظة بورسعيد وأيضًا عبر تطبيقات المحمول، وذلك خلال جلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمى بمنتدى الشباب فى نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتى إطلاق تلك الخدمات فى إطار خطة التحول الرقمى التى تنفذها الدولة ومجهود ضخم لوزارة الاتصالات وأيضًا بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية، حيث تم تطوير البنية التحتية للمحافظة عبر كابلات الألياف الضوئية وتدشين منصة رقمية وإعداد قواعد البيانات الأزمة لتنفيذ خطة التحول الرقمى.

وتم البدء فى جمع قواعد البيانات الموجودة لدى الحكومة المصرية فى العام 2013، وصلت إلى 57 قاعدة بيانات، متوقع زيادتها بنهاية العام الجارى إلى 70 قاعدة بيانات.

وتستهدف الحكومة إطلاق نحو 25 خدمة حكومية تندرج تحتها 100 خدمة فرعية، وأطلقت اليوم نحو 18 خدمة من تلك الخدمات، ويقدم ”الخليج 365” س وج عن كل ما تريد معرفته عن الخدمات الجديدة.

ما هى الخدمات الإلكترونية التى أطلقتها الحكومة بمحافظة بورسعيد؟

خدمتان اثنتان للتموين و9 خدمات لمكاتب التوثيق و5 خدمات للتوثيق الإلكترونى للزواج وطلب مستخرج رسمى لوثيقة الطلاق وخدمتين لمحكمة الأسرة.

كيف يتم سداد قيمة الخدمات الإلكترونية؟

يتم الدفع عبر البطاقات البنكية للدفع الإلكترونى أو عبر ماكينات الدفع الآلى.

كيف سيتعامل كبار السن أو من ليس لديهم ثقة أو لا يستطيعون الحصول على الخدمات إلكترونيًا؟

سيتم إتاحة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ البريد ومكاتب خدمة المواطنين و"الكول سنتر" فى مرحلة لاحقة للموطنين الذين ليس لديهم ثقه كاملة فى التعامل الإلكترونى، إذ يمكن لهم الحصول على الخدمة عبر موظفي تلك المكاتب حيث يتم العمل على تأمينها ببرنامج إضافية.

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كيف سيتعامل المواطن مع المنظومة الجديدة للحصول على خدماته؟

الخدمات تتاح أولاً لمواطنى محافظة بورسعيد قبل تعميمها فى باقى المحافظات، كما سيكون طالب الخدمة مطالب بتسجيل بياناته فى المنصة عند استخدامها لأول مرة عبر ادخال اسمه واسم والدته وهى ستقدم باقى البيانات الخاصة بالمواطن ويقوم بطلب الخدمة والسداد إلكترونيًا.

وما هو دور الهاتف المحمول فى المنظومة الجديدة؟

رقم الهاتف المحمول الخاص بالمواطن سيساعده فى تأمين حسابه عبر منصة الخدمات الحكومية، حيث سيتم سترسل المنصة كود خاص بالعميل عبر هاتفه لإدخاله بالمنصة ولحماية بياناته وسيكون سر التحكم فى الحساب الخاص بالعميل، كما أن المنصة مزودة ببرامج للذكاء الاصطناعى إذ يمكن أن تنبه العميل عند الدخول للمنصه بخدمات استباقية مثل قرب انتهاء بطاقة التموين لتجديدها، أو تغيير الواجهة بالخدمات التى تهم العميل وغيرها.