شكرا لقرائتكم مؤشر بورصة البحرين يرتفع يوما خامسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 18:48

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الاربعاء) ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي بنسبة 0.094 في المئة تعادل 1.46 نقطة، صعودا الى 1547.68 نقطة في مقابل 1546.22 نقطة لليوم السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.92 في المئة ما يعادل 7.10 نقطة الى 775.63 نقطة في مقابل 768.53 نقطة اليوم السابق.



أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.23 مليون سهم في مقابل 4.61 مليون اليوم السابق بنسبة 30 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.15 مليون دينار في مقابل 803 ألاف اليوم السابق بنسبة 27 في المئة، نفذت من خلال 100 صفقة في مقابل 130 صفقة بتراجع 30 صفقة، نسبتها 23 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت 8 شركات، وهبطت 3 شركات ، واستقرت 4 شركات أخرى عند أسعارها نهاية تعاملات أمس.

وعاود قطاع الخدمات تصدر البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 663 ألف دينار بحريني، شكلت 58 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.77 مليون سهم، نفذت من خلال 65 صفقة.

وتصدر سهم بتلكو الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 463 الف دينار، نسبتها 40 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.21 مليون سهم، نفذت من خلال 41 صفقة، تلاه سهم الأهلي المتحد بسيولة 176 الف دينار، نسبتها 15 في المئة من إجمالي سيولة البورصة من تداول 499 ألف سهم.