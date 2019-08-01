شكرا لقرائتكم تراجع قيمة الأسهم القطرية الى 578 بليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 18:16

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في جلسة اليوم (الاربعاء) لليوم الثاني على التوالي، فيما سجلت 68 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 30 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات أخرى، واستقرت 4 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 578 بليون ريال بخسارة 5 بلايين نستبها 0.87 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 28 في المئة الى 247 مليون ريال في مقابل 192 مليونا، وتراجعت الكمية المتداولة 7 في المئة الى 77 مليون سهم، في مقابل 83 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 19 في المئة الى 6126 صفقة في مقابل 5164 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات بخسارة 0.80 في المئة، تعادل 84 نقطة، هبوطا الى 10505 نقاط في مقابل 10589 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 2 في المئة.

وبتأثير تراجع اسعار بعض الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات 9 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر التأمين بخسارة 3.26 في المئة، الى 3067 نقطة، تلاه مؤشر العقارات الخاسر 1.92 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ الاتصالات الهابط 1.61 في المئة، تبعه ﻣﺅﺷﺭ الصناعة المتراجع 1.55 في المئة، فيما سجل مؤشر المصارف اقل خسارة 0.48 في المئة الى 4099 نقطة.

وفي المقابل ارتفع مؤشر النقل 0.21 في المئة، تلاه مؤشر الخدمات الصاعد 0.12 في المئة.