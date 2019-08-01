شكرا لقرائتكم السوق الرئيس الخاسر الوحيد في بورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 18:17

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأربعاء) ارتفاعا في السيولة المتداولة ، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على تباين، اذ سجل مؤشر السوق الاول أكبر زيادة 0.14 في المئة الى 6744 نقطة ، وصعد مؤشر السوق العام 0.06 في تعادل 4 نقاط الى 6117 نقطة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس الخسارة الوحيدة بنسبة 0.18 في المئة الى 4882 نقطة.



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وصاحب ذلك ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة 4.4 في المئة الى 40 مليون دينار في مقابل 39 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 8657 صفقة بتراجع 3 في المئة عن اليوم السابق، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 0.21 في المئة الى 247 مليون سهم.

وبالنظر الى أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم القرين الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.43 في المئة، وصولاً إلى 355 فلساً، من تداول 802 ألف سهما، قيمتها 285 ألف دينار نفذت من خلال 75 صفقة.

وحقق سهم هيومن سوفت أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 2.39 في المئة، هبوطا إلى 3.270 فلس، من تداول 513 ألف سهم، قيمتها 1.68 مليون دينار، جاءت من خلال 142 صفقة.

وعاود سهم بيتك تصدر البورصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 4.65 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.52 في المئة الى 780 فلساً، من تداول 5.98 مليون سهم.