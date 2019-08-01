36 مليون درهم أرباح « العربي المتحد» بالنصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

سجل البنك العربي المتحد ش.م.ع (البنك العربي المتحد) أرباحاً صافياً قدرها 36 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2019. كما شهد زيادة في إيرادات الفوائد بنسبة 6% وانخفاضاً في المصاريف التشغيلية بنسبة 6%.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد إن البنك أظهر خلال النصف الأول من العام الجاري ثباتاً في الأداء واستدامة في تطوير أعماله والارتقاء بنوعية وتميّز برامجه وتحسين جودة عروضه، وهو الأمر الذي انعكس نمواً في صافي أرباح البنك لهذه الفترة، مشيراً إلى أن البنك يسير وفق استراتيجية مدروسة تتسق مع متطلبات النمو وتطلعات المساهمين، مؤكداً أن البنك ينظر بثقة إلى المستقبل ومستمر بتطوير وتحسين نموذج عملياته ونشاطاته بشكل يتوافق مع قاعدة عملائه ومسيرة النمو المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه قال أحمد أبوعيده الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: تعزز نتائج النصف الأول ثقة عملاء ومساهمي البنك خصوصاً مع نمو إيرادات الفوائد بنسبة 6 في المئة مقارنة بالعام الماضي وانخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 6 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ما يؤشر إلى قدرة البنك على الابتكار في حلول مصرفية تزيد التفاؤل بنشاطاته وعملياته التشغيلية.

وأكد أبوعيده أن النتائج الإيجابية للبنك تحفزنا أكثر على العمل الدؤوب لتحقيق رضا متعاملينا ومساهمينا ونحن مستمرون خلال الفترة المقبلة بتطبيق رؤيتنا الطموحة والاستثمار في التقنية الحديثة لإدارة مواردنا بشكل أكثر فعالية تزيد من إيراداتنا وتخفض من مخاطر عملياتنا بما يعزز من صافي أرباحنا وثقة متعاملينا بجودة أصولنا وخدماتنا.

ويواصل البنك العربي المتحد تعزيز أعماله الأساسية تبسيط قاعدة التكلفة والحفاظ على الأساسيات المصرفية الرئيسية. حيث سجل إجمالي الدخل 282 مليون درهم مدعوماً بزيادة في دخل الفوائد بنسبة 6 في المئة في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وحافظت معدلات سيولة البنك على قوتها وهو ما تعكسه نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 93 في المئة بينما تبقى ودائع العملاء (ونسبتها 76 في المئة من إجمالي المطلوبات) كما كانت دوماً مصدر التمويل الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك.

وبلغ حجم مخصصات خسائر الائتمان 88 مليون درهم ما يمثل انخفاضاً قدره 5 في المئة بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2018 مدعومة بالإدارة الرشيدة للمخاطر.