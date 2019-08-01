شكرا لقرائتكم خبر عن «جيمس التعليمية» تجمع 900 مليون دولار من إصدار سندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، عن جمع مؤسسة جيمس التعليمية ومقرها دبي 900 مليون دولار عبر إصدار سندات مضمونة تستحق في عام 2026. وتم تسعير السندات بعائد 7.125% وفقاً للوثيقة. وشاركت بنوك «جولدمان ساكس» و«كريدي سويس» و«الإمارات دبي الوطني» و«أتش أس بي سي» في ترتيب عملية البيع. (رويترز)

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