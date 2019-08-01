«سيدات أعمال عجمان» يطور مبادرة «رفوف» بمنفذين دائمين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، حرص المجلس على تطوير وتفعيل مبادراته وبرامجه لتواكب تطلعات سيدات الأعمال عضوات المجلس، بما يضمن استدامة ونمو مشاريعهن ويحقق أهداف المجلس الاستراتيجية. وأوضحت أن مبادرة «رفوف» والتي تهدف إلى تشجيع عضوات المجلس على الترويج لمنتجاتهن عبر منافذ بيع قد شهدت تطوراً ملحوظاً أثمر عن منفذي بيع دائمين في جمعية عجمان التعاونية ودائرة التنمية السياحية في عجمان، لتقدم 11 سيدة أعمال منتجاتهن من عطور ودخون ومشغولات يدوية وبهارات وغيرها من المنتجات.

وأشارت الدكتورة آمنة خليفة أن مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، يسعى إلى زيادة أعداد المُشاركات في المبادرة وتعزيز استفادتهن من خلال الاحتكاك المباشر مع الجمهور، الأمر الذي يزيد من فرص تقييم المنتج وتطوره وتحوله لنشاط تجاري قائم.

وأشادت بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تنوع الدعم اللازم لإنجاح مشاريع سيدات ورائدات الأعمال واستدامة أعمالهن وتطورها.