شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتضن أحد أعلى المسابح في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة «سي إن إن» العالمية إن «نخيل» تقوم ببناء واحد من أعلى المسابح على مستوى العالم في دبي، والذي سيشكل نقطة جذب سياحية حيث يوفر إطلالة بزاوية 360 درجة من الطابق رقم 50 في برج «ذا بالم تاور» على نخلة جميرا.

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