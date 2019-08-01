109.7 مليون تداولات «إعمار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.23% عند مستوى 2918.38 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاتصالات.

وشهد السوق تداول 209.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 321.4 مليون درهم، نفذت من خلال 3796 صفقة، وجرى تداول أسهم 34 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 109.73 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.65% مغلقاً عند 5.53 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 33.8 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.37% ليغلق عند 5.32 درهم، ثم سهم «سوق دبي المالي»، منخفضاً بنسبة 0.53% إلى 0.945 درهم.

وسجل سهم «اكتتاب» الارتفاع الأكثر بنسبة 5.26% وأغلق عند 0.2 درهم، تلاه سهم «السلام القابضة»، الذي أغلق مرتفعاً 2.27% وأغلق عند 0.54 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بارتفاعه 1.71% مغلقاً عند 11.9 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «شعاع كابيتال»، التراجع الأكثر بنسبة 3.85% مغلقاً عند درهم واحد، تلاه سهم «دبي للاستثمار»، ونزل 2.84% وأقفل عند 1.37 درهم، ثم سهم «آن ديجيتال سيرفسس»، وهبط بنسبة 2.23% ليغلق عند 0.175 درهم.