استطلاع «رويترز»: مديرو صناديق الشرق الأوسط يزيدون استثماراتهم في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد استطلاع أجرته «رويترز»، أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في أسهم الإمارات، مقابل استقرار وخفض على مستوى المنطقة. وقال 7 من 10 مديري صناديق شملهم الاستطلاع، إنهم سيزيدون استثماراتهم في الإمارات، مواصلين اتجاهاً سائداً على مدى الأشهر الأخيرة، ولم يقل أحد إنه يسعى إلى خفض الانكشاف مقابل توجه نحو إبقاء المستوى كما هو لدى 3 مديرين.

وقال محمد الجمل، مدير الأسواق العامة لدى «الواحة كابيتال» في أبوظبي، إنه في الإمارات من المنتظر أن يفضي «استقرار أسعار النفط وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق، ومبادرات إنفاق تقودها الحكومة»، فضلاً عن نمو الأرباح، إلى تسارع النمو الاقتصادي في العام المقبل

وبالمقابل قال 60% من مديري الصناديق، إنهم سيخفضون استثماراتهم في السعودية. وقال معظم المديرين إنهم سيبقون على مخصصاتهم في مصر وتركيا والكويت متساوية.