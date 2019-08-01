أرباح «إعمار مولز» تنمو 3% إلى 1.13 مليار درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إعمار مولز»، عن نمو صافي أرباحها 3% خلال الأشهر الستة الأولى (يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران) من عام 2019 لتصل إلى 1.13 مليار درهم، مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من عام 2018، والتي بلغت 1.1 مليار درهم. وحققت «إعمار مولز» خلال النصف الأول من عام 2019 إيرادات بقيمة 2.227 مليار درهم، بنمو 6% مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2018 والتي تجاوزت 2.1 مليار درهم.

وحققت «إعمار مولز» خلال الربع الثاني من عام 2019 إيرادات بقيمة 1.15 مليار درهم، بنمو 8% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2018 التي بلغت 1.065 مليار درهم، وبنمو 7% مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2019 والتي بلغت 1.075 مليار درهم.

واستقطبت أصول «إعمار مولز»، التي تشمل «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«مجمع الذهب والألماس» و«سوق البحار» ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، عدداً كبيراً من الزوار، وصل إلى 68 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 2% مقارنة بعدد الزوار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 67 مليون شخص. واستقبل «دبي مول»، أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، 41 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2019، بنمو نسبته 2% مقارنة بعدد الزوار المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وحافظت الشركة على معدل إشغال قوي في جميع أصولها، بلغ 92% خلال النصف الأول من عام 2019.

التسوق الإلكتروني

استحوذت «إعمار مولز» كلياً على «نمشي»، للتسوق الإلكتروني. وجاء ذلك في أعقاب استحواذ «إعمار مولز» على بقية حصة «جلوبال فاشن جروب» في «نمشي» عبر صفقة نقدية بقيمة 496.9 مليون درهم. وحققت «نمشي» مبيعات بقيمة 422 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة 10% على المبيعات عبر التسوق الإلكتروني والتي بلغت 384 مليون درهم، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

بهذه المناسبة قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: «لطالما كان تركيز «إعمار مولز» موجهاً نحو إثراء تجربة العملاء، وهو ما أثمر عن النمو المستدام الذي تحققه الشركة سواء على مستوى مراكز التسوق أو عبر الإنترنت؛ من خلال شركة «نمشي»، التي استحوذنا عليها كلياً. ونحن مستمرون في العمل انطلاقاً من استراتيجية التسوق الشاملة (أومني تشانل)؛ لنضمن تجربة تسوق استثنائية لجميع عملائنا. ويعكس الأداء الإيجابي للشركة المكانة المميزة لأصولنا كوجهات تسوق وترفيه مفضلة لدى الجميع، وهو يعبر أيضاً عن النمو الكبير في أعداد السياح القادمين إلى دبي، التي رسخت مكانتها كمحور عالمي بارز للسياحة والأعمال».

يذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم (10% من رأس المالللعام الرابع على ا)، خلال الربع الثاني من نتائج أعمال عام 2018؛ وذلك لتوالي.



افتتاح توسعات «دبي مول» هذا العام يضيف مواقف لـ 4500 سيارة

تستمر «إعمار مولز» في تعزيز بنيتها التحتية في قطاع تجارة التجزئة مع مشروع توسعة «فاونتن فيوز» و«زعبيل» لربط «دبي مول» ببوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع المركز المالي، على التوالي. ومن المقرر افتتاح المشروعين العام الحالي، ليضيفا 4500 موقف للسيارات في «دبي مول»، الأمر الذي يضمن قدراً أكبر من التسهيلات للزوار.

وستفتتح «إعمار مولز» وجهتها الجديدة دبي هيلز مول في عام 2020، مع نحو مليوني قدم مربعة من المساحات التجارية المخصصة للتأجير، ونحو 550 من المتاجر والمرافق الترفيهية. وسيضم «دبي هيلز مول» أربعة مراكز ترفيهية عائلية رئيسية، بالإضافة إلى مجمع لدور العرض السينمائي، ومتجر هايبرماركت، وسبعة متاجر كبرى رئيسية، وما يزيد على 7000 موقف للسيارات.