شكرا لقرائتكم خبر عن «جي بي آر» تقدم خيارات مثالية للهروب من حر الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت «جي بي آر» عن تقديم خيارات مثالية لقضاء عطلة صيفية محلية أو الاستمتاع بيوم عائلي مفعم بالمرح والحماس ضمن المساحات الداخلية المكيفة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول موسم العطلة المدرسية.

ويمكن لعشاق الترفيه الاستمتاع بجولة مذهلة من رياضة الجولف الافتراضية المصغّرة ضمن «ثري دي بلاك لايت ميني جولف دبي»، والذي يوفّر إحدى أكبر تجارب «الميني جولف» في العالم. ويضم هذا الملعب 18 حفرةً في 3 غرف ذات طابع خاص, مع ارتداء نظارات ثلاثية الأبعاد والاستمتاع بتجربة رياضية ضمن غرف تم ابتكارها وفق تقنية ثلاثية الأبعاد.

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