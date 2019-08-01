270 مليوناً أرباح «أورينت للتأمين» بنمو 11%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفعت أرباح شركة «أورينت للتأمين» في النصف الأول من 2019 إلى 270 مليون درهم مقابل 244 مليوناً عن نفس الفترة من العام الماضي 2018 وبزيادة قدرها 11 %، كما سجلت أقساط التأمين ارتفاعاً من 2,21 مليار درهم إلى 2,53 مليار درهم، وارتفع إجمالي موجودات الشركة من 7 مليارات درهم إلى 7,8 مليار درهم في حين ارتفعت حقوق المساهمين من 2,79 مليار درهم إلى 2,91 مليار درهم.

وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت»: إن الشركة حافظت على موقعها القيادي في سوق التأمين في الدولة. الجدير بالذكر أن مؤسسة التصنيف العالمية« AM) Best) »كانت قد رفعت تصنيف الشركة الائتماني في شهر يونيو الماضي إلى «a+» وهو التصنيف الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.