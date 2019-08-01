تباطؤ النمو الاقتصادي في «اليورو» خلال الربع الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي وفقاً للتوقعات.

وكشفت بيانات صادرة عن «يوروستيت»، أمس الأربعاء، أن الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/‏ حزيران الماضي وفقاً للتوقعات، مقابل ارتفاع بنسبة 0.4% في أول 3 أشهر من 2019.

وعلى أساس سنوي، سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً عند 1.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.2% في الربع الأول.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد ثبت معدل الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير، لكنه ألمح إلى إمكانية تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقبل لتحفيز النمو والتضخم الضعيف.

ومن جهته، توقع المكتب الأوروبي للإحصاء( يوروستات) أمس أن يصل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.1% في يوليو 2019، منخفضاً من 1.3% في يونيو وفقاً لتقديرات عاجلة من المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.

وقال المكتب في بيان له في بروكسل إنه وعند النظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، من المتوقع أن يكون أعلى معدل سنوي للطعام والغذاء والكحول والتبغ في يوليو (2.0 %، مقارنة مع 1.6 % في يونيو)، تليها الخدمات (1.2 %، مقارنة مع 1.6 % في يونيو ) والطاقة (0.6%، مقارنة ب 1.7% في يونيو) والسلع الصناعية غير الطاقة 0.4%، مقارنة ب 0.3% في يونيو.

كما تراجع معدل البطالة في المنطقة اليورو خلال الشهر الماضي، ليكون عند أدنى مستوى في 11 عاماً، وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، أمس الأربعاء، أن معدل البطالة المعدل موسمياً في منطقة اليورو تراجع إلى 7.5% بنهاية شهر يونيو/‏ حزيران الماضي مقابل 7.6% المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سوف يهبط إلى 7.5% خلال الشهر الماضي.

وتعتبر قراءة يونيو/‏حزيران لمعدل البطالة في منطقة اليورو هي الأدنى منذ شهر يوليو/‏ تموز 2008.

وأظهرت البيانات أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في منطقة اليورو تراجع بمقدار 45 ألف شخص خلال يونيو/‏حزيران الماضي على أساس شهري، كما انخفض بنحو 1.032 مليون شخص على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، فإن معدل البطالة في دولة التشيك كان الأدنى حيث بلغ 1.9% يليها ألمانيا والتي سجلت 3.1%. (وكالات)