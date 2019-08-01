«صندوق محمد بن راشد» يطلق 3 باقات تمويلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، الذراع التمويلية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، 3 باقات تمويلية لأصحاب المشاريع القائمة، من الراغبين في استدامة مشاريعهم الحالية، والتوسع في النمو لتحقيق طموحاتهم المهنية. وتضاف هذه الباقات إلى حزمة الخدمات التمويلية التي يوفرها الصندوق لأصحاب المشاريع الريادية الجديدة والقائمة على مستوى إمارة دبي.

تتوفر الحزم التمويلية لتغطي تنوع الاحتياجات المالية، ومن أبرز هذه الخدمات الجديدة: قرض التوسع، لدعم أصحاب المشاريع في قطاع المطاعم المتواجدين في السوق من 2 إلى 5 سنوات ويصل مبلغ التمويل إلى مليون درهم، وقرض تمويل الأصول المصمم لتخفيف عبء تكاليف المعدات والأصول عن أصحاب المشاريع الريادية، والذين أكلموا 1 إلى 3 سنوات في السوق، ويهدف هذا التمويل إلى توسيع إمكانيات رواد الأعمال وتمكينهم من تحقيق الطموحات. وقرض التمويل قصير الأجل، لدعم المشاريع القائمة من 2 إلى 5 سنوات، عبر توفير السيولة حتى 500,000 درهم، ليواصلوا مسيرتهم العملية دون عقبات.

وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يمتلك أصحاب المشاريع القائمة العديد من الرؤى والخطط المستقبلية التي تخدم مسيرة عملهم من حيث التوسع والنمو والتنافس مع الشركات المتواجدة في السوق المحلي، ولتحقيق هذه الخطوات يجب التغلب على واحدة من أبرز المعوقات، ألا وهي شح السيولة النقدية التي تعيق في أغلب الأحيان توسع مشاريعهم، وجاء إطلاق هذه الخيارات التمويلية للتغلب على الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

بدوره، أكد سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع على أن الكفاءات الوطنية تمتلك الحس الإبداعي، والتنوع في الأفكار في مختلف قطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن الصندوق يدعم استدامة روح الابتكار بين المواطنين الإماراتيين لتشمل جميع المشاريع والقطاعات الاقتصادية التي تحقق رافداً حقيقاً يضاف إلى الناتج المحلي.