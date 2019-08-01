«الضرائب» تدعو للامتناع عن شراء علب سجائر بدون طابع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان، أمس، إنه اعتباراً من اليوم الخميس، سيتم منع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر، التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية.

تم اعتماد نوعين من «الطوابع الضريبية الرقمية»؛ يتمثل الأول في الطوابع الحمراء، التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته (بما فيها السجائر)، التي يسمح بتداولها في كافة الأسواق المحلية في دولة الإمارات، وكذلك للقادمين إلى داخل الدولة عبر الأسواق الحرة، أما النوع الثاني فيتمثل في الطوابع الخضراء، التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته، التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.

ودعت الهيئة التجار والمنتجين بالأسواق المحلية للالتزام بتداول عبوات السجائر المعرفة بالطوابع الضريبية الرقمية فقط؛ تجنباً للتعرض لغرامات المخالفات القانونية لإجراءات تطبيق قرار «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته»؛ المتمثلة في (الطوابع الرقمية) التي يتم تثبيتها على عبوات هذه المنتجات قبل توريدها للأسواق المحلية.

كما ناشدت الهيئة المستهلكين بالتأكد من وجود (الطوابع الضريبية الرقمية) على عبوات السجائر التي يقومون بشرائها، وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة عن التجار المخالفين، مشيرة إلى أن تطبيق قرار «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته» يساهم في إحكام الرقابة على الأسواق، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية؛ للتأكد من الالتزام الضريبي، وضمان جودة وسلامة المنتجات في أسواق الدولة بالتحقق من مطابقة المنتجات لمعايير الجودة القياسية.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية عمل الهيئة التي تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي، والمساهمة في حماية المستهلكين، والمحافظة على سلامة البيئة؛ من خلال آليات رقابية إلكترونية متطورة تتميز بالدقة والكفاءة؛ لتطبيق التشريعات المتكاملة التي صدرت بهذا الخصوص، والتي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، ومنع تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات تضر بالصحة والبيئة إلى الأسواق.

وقال: حرصت الهيئة على تنفيذ خطة توعية متكاملة بدأت منذ الربع الثاني من عام 2018 قبل بدء التطبيق بعدة شهور للإعداد المبكر، وتهيئة الأسواق المحلية للاستعداد لتطبيق نظام «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته» بكفاءة، وبما لا يؤثر في الأنشطة التجارية للقطاع، فقامت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الشركة المشغلة للنظام بعقد لقاءات عديدة، وورش عمل لمستوردي ومنتجي وتجار التبغ ومنتجاته، حققت نجاحاً ملحوظاً واستجابة كبيرة من المعنيين؛ حيث تم تقديم عروض توضيحية حول النظام، وتمت الإجابة عن كافة استفسارات ممثلي قطاعات الأعمال المعنية، كما تم تنفيذ حملات إعلامية وإعلانية في وسائل الإعلام، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تم خلالها توضيح آليات تطبيق النظام، وأهدافه، والبرنامج الزمني للتطبيق. وأوضح: منح قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ، فرصة كافية لكافة المعنين للاستعداد اللازم لتطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بشكل سلس ودقيق، من خلال برنامج زمني تدريجي .

وأكد البستاني أنه سيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً؛ ليشمل كافة أنواع التبغ ومنتجاته؛ بهدف توفير إطار دقيق يساهم في مكافحة التهرب الضريبي، وحماية المستهلكين من الغش التجاري.