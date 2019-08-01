شكرا لقرائتكم خبر عن «جلف كرافت» تطلق شراكة مع «دي مارين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أطلقت شركة الخليج لصناعة القوارب، «جلف كرافت»، شراكة مع «دي مارين» وذلك بهدف تقديم مجموعة من العروض الحصرية الخاصة بمالكي يخوت «ماجستي.»

تمنح هذه الاتفاقية الحصرية مالكي يخوت «ماجستي» فرصة لزيارة أفضل وأكبر نوادي اليخوت التي تديرها شركة «دي مارين» في الساحل الجنوبي لتركيا مثل «دي مارين جوتشيك» و«دي مارين تورجوتريس» و«دي-مارين ديدم»، والاستفادة من الخصومات الحصرية.

وبناءً على هذه الاتفاقية، يحصل كل من يشتري يخت «ماجستي» من شركة «بي آند سي مارين» الوكيل الحصري ل «جلف كرافت» في تركيا على عقد للرسو المجاني لمدة سنة كاملة في أي مرسى تديرها شركة «دي مارين»، إحدى أكبر مشغلي المراسي البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «جلف كرافت» تطلق شراكة مع «دي مارين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.