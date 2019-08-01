«صيف أبوظبي» تقدم «تجارب لا تفوت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

لا يزال بإمكان زوار أبوظبي والمقيمين فيها الاستفادة من العروض الصيفية الاستثنائية مع اقتراب حملة صيف أبوظبي، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على الانتهاء.

وتعد أبوظبي المكان الأمثل للاستمتاع بالصيف ونشاطاته المميزة، بفضل العروض الترويجية التي توفرها حملة صيف أبوظبي مع مجموعة متنوعة من الأنشطة للعائلات والأصدقاء والمقيمين والزوار. وتوفر العروض صفقات استثنائية في الفنادق والمعالم السياحية وأماكن الترفيه والمطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة عبر مناطق العاصمة.

وقال سعيد السعيد، مدير التسويق للوجهات في دائرة الثقافة والسياحة-أبو ظبي: «تعتبر أبو ظبي مدينة نابضة بالحياة ولديها الكثير لتقدمه، من هنا فإننا ندعو الجميع للتعرف إلى هذه الوجهة المتكاملة بأفضل طريقة ممكنة. تقدم العاصمة تجارب متنوعة في مجال الفنون والثقافة والطعام الفاخر والإقامة في الفنادق، لجميع المقيمين والزوار.

توفر أبوظبي وسائل مختلفة لمنح المتعة والترفيه للزوار والمقيمين بدءاً من مراكز التسوق وصولاً إلى المتنزهات الترفيهية. يبدأ النشاط الصيفي في جزيرة ياس للعائلات والباحثين عن المتعة، وتوفر جزيرة ياس، المركز الرئيسي للترفيه بالعاصمة، نشاطات مجانية للأطفال في فصل الصيف، ما يعني أنه يمكن للزوار الاستمتاع بالفعاليات المملوءة بالإثارة في عالم فيراري أبوظبي، أو أهم المتنزهات المائية العالمية في ياس ووتر وورلد، أو تجربة الأجواء الغامرة مثل ركوب الخيل، وزيارة المعارض، ومعالم الجذب السياحي في وارنر بروذرز وورلد أبو ظبي.

ولمزيد من الاسترخاء، تعتبر أبوظبي المكان المثالي للاعبي الجولف بفضل الدورات والعروض المميزة للضيوف خلال الصيف. ويشمل ذلك عرض«9 قبل 9» الشهير في نادي شاطئ السعديات للجولف.