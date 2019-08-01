شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المواد الغذائية: الأرز بـ8 جنيهات.. والزيت بـ20 جنيهًا للتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة والعدس والفول مستقرة فى الأسواق، مشيرًا إلى أن أسعار الأرز شهدت انخفاضًا حيث يتراوح سعر الكيلو 6 جنيهات فى المصنع فى حين تباع بـ8 جنيهات.
وأشار حامد فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن السوق متوفر به كميات كبيرة من السكر مؤكدًا أن هناك تراجعا فى عمليات بيعه ما قد يؤدى لانخفاض أسعاره خلال الأيام المقبلة نظرًا لوجود فائض كبير بالسوق، موضحًا أن سعره حاليًا بـ9.50.
وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية أن أسعار المكرونة انخفضت 1000 جنيه فى الطن بمعدل جنيه فى الكيلو، وأشار إلى أن سعر نصف كيلو الفول 9.90 جنيه والعدس بـ8 جنيها للكيلو ولتر الزيت العباد بـ20 جنيهًا.
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