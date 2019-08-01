شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "التنمية الصناعية" تعرض على مجلس الوزراء خطة تسعير مجمعين صناعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر حكومى لـ"الخليج 365"، بأن هيئة التنمية الصناعية ستعرض على مجلس الوزراء اليوم الخميس خطة تسعير مجمعى مرغم 2 والغردقة، كاشفًا عن أن يكون سعر إيجار المتر 20 جنيهًا إضافة إلى 7.5 جنيه تكون نظير مصاريف الصيانة والخدمات الأخرى مثل الأمن والنظافة وغيرها.

وتستعد الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من طرح مجمعين صناعيين جديدين، الأول فى الغردقة والثانى فى مرغم بالإسكندرية، فى إطار توفير مصانع جديدة للمستثمرين، على أن تنتهى إجراءات الطرح خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

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وأشار المصدر إلى أنه بموافقة مجلس الوزراء على تسعير المتر، ستبدأ هيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة فى إجراءات الطرح، وتسليم المصانع الجديدة للمستثمرين فى أسرع وقت لبدء الإنتاج فور الاستلام.