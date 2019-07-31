شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 31-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر الذهب لضغط سلبي مفاجئ ليقترب من مستوى 1410.90 وارتد صعوداً بشكل سريع ليستقر قرب مستوى 1430.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1450.00 كمحطة أولى، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1410.90 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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