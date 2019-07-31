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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة تبدأ بالهبوط- تحليل - 31-7-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر القهوة مؤخرا إغلاق سلبي جديد دون محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 101.00 ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الهابطة وليزيد بذلك من فرص تسجيله لأهداف سلبية إضافية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
كذلك تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيمد السعر بعزم سلبي جديد لنبقى بانتظار ملامسته قريبا لمستوى 94.40 ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم المتمركز عند 85.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 101.00 و 94.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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