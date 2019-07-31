شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم كارفور يستسلم لسلبية المتوسط-تحليل - 31-7-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر السهم المحاولات الصاعدة بمواجه محور المتوسط المتحرك 55 ليشكل ذلك مقاومة قوبة عند 17.80 ليجبره ذلك على تجديد التذبذبات السلبية, لذلك سنستمر بترجيح سيطرة الميل الهابط والذي يستهدف بدوره مستوى 16.75 وصولا نحو 15.40 بتداولات الفترة القادمة. تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يؤكد تخلص السعر من الضغوط الإيجابية وليبدأ بتجميع العزم السلبي والمطلوب لاستئناف الهجوم الرئيسي الهابط. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 17.75 و 16.75 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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