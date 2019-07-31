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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 31-7-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر الزوج أي ساكن حتى تداولات هذا الصباح ليتأثر بتعارض مؤشر ستوكاستيك الإيجابي أمام الثبات السلبي ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة, نذكر بأن التذبذب المستمر دون المقاومة الإضافية المستقرة عند 122.05 سيزيد من فرص تجميع السعر لعزم سلبي جديد والذي سيمكنه استئناف تسجيل الأهداف المستقرة عند 119.60 و 118.40 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.00 و 120.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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