شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 31-7-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر الزوج أي ساكن حتى تداولات هذا الصباح ليتأثر بتعارض مؤشر ستوكاستيك الإيجابي أمام الثبات السلبي ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة, نذكر بأن التذبذب المستمر دون المقاومة الإضافية المستقرة عند 122.05 سيزيد من فرص تجميع السعر لعزم سلبي جديد والذي سيمكنه استئناف تسجيل الأهداف المستقرة عند 119.60 و 118.40 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.00 و 120.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط